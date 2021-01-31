Kardan kapanan Malatya-Kayseri ve Malatya-Sivas kara yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

Etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle gece kapanan Malatya- Kayseri ile Malatya- Sivas kara yolları ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışının gece etkisini artırması dolayısıyla ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan Malatya-Kayseri ile Malatya-Sivas kara yollarının ulaşıma açılması için yoğun mesai harcadı.

Yolların açılmasının ardından jandarma ve trafik ekipleri, gece boyunca bekleyen araçların geçişine izin verdi.