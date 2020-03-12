Kardan kapanan Nemrut Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardan kapanan Nemrut Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika

Kardan kapanan Nemrut Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı

14 dakika önce

Malatya'dan dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'na giden ve kar nedeniyle kapanan yol ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldıUNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan ve 2 bin 206 metre yükseklikte devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nın...

Kardan kapanan Nemrut Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı, System.String[]

Malatya'dan dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'na giden ve kar nedeniyle kapanan yol ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı


UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan ve 2 bin 206 metre yükseklikte devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nın zirvesine giden Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi yolu Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerince kardan temizlendi. Yolda bulunan yaklaşık 3-4 metreyi bulan kar tamamen temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı - MALATYA

Nemrut Dağı, Pütürge, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:49 Kaynak: İHA
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