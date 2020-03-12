Kardan kapanan Nemrut Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı - Son Dakika

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Kardan kapanan Nemrut Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı
14 dakika önce
Malatya'dan dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'na giden ve kar nedeniyle kapanan yol ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldıUNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan ve 2 bin 206 metre yükseklikte devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nın...
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:49 Kaynak: İHA
Malatya'dan dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Nemrut Dağı'na giden ve kar nedeniyle kapanan yol ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan ve 2 bin 206 metre yükseklikte devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı'nın zirvesine giden Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi yolu Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekiplerince kardan temizlendi. Yolda bulunan yaklaşık 3-4 metreyi bulan kar tamamen temizlenerek, yol yeniden ulaşıma açıldı - MALATYA
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