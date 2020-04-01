Kardan kapanan Seydişehir-Derebucak yolu trafiğe açıldı - Son Dakika

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Kardan kapanan Seydişehir-Derebucak yolu trafiğe açıldı
6 saat önce
Konya'nın Seydişehir ilçesinde geçtiğimiz Kasım ayında yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatılan yol, 5 ay sonra yeniden trafiğe açıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde geçtiğimiz Kasım ayında yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatılan yol, 5 ay sonra yeniden trafiğe açıldı.
Yoğun kar yağışı nedeni ile geçtiğimiz Kasım ayında Taraşcı Mahallesinden itibaren araç trafiğine kapatılan ve karayolları ağında bulunan Seydişehir- Derebucak Karayolunda yer yer 1 metreyi bulan kar, karayolları ekiplerinin yaptığı kürüme ve püskürtme çalışması sonrası temizlenerek karayolu yeniden araç trafiğine açıldı. - KONYA
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:09 Kaynak: İHA
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