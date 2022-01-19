KARDAN KAPANAN TARSUS-ADANA-GAZİANTEP YOLUNDA ARAÇ KUYRUĞU DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Mersin'de Suriyeli bir annenin 27 gün önce dünyaya getirdiği ve doğumsal metabolizma bozukluğu rahatsızlığı olan bebek, rambulansa Gaziantep Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edildi. Ambulansın Gaziantep - Adana otobanında mahsur kalması üzerine Osmaniye 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye doğru yola çıkan ekipler, yol açma faaliyetinde bulunan iş makinelerinin destekleriyle bebek hastaya ulaşarak ilk müdahalede bulundu. Ancak bölgede yolun kapalı olması nedeniyle ambulans ilerleyemeyince bölgeye ambulans helikopter istendi. Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Adana'dan havalanan ambulans helikopter, ambulasın mahsur kaldığı bölgeye ulaştı. Bir sağlık çalışanı, montuna sardığı bebeği helikoptere taşıyıp, oradan da Adana Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILIYOR

Yoğun kar yağışı nedeniyle Osmaniye-Gaziantep E-90 otoyolu ile yüksekliği 600 rakımı aşan Düziçi, Bahçe, Hasanbeyli ve Kadirli ilçesine bağlı yüksek rakımlı yayla ve köylerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalara İl Özel İdaresi, Osmaniye ve Bahçe Karayolları Şefliği ve Osmaniye Belediyesi greyder ve iş makineleriyle katıldı. Osmaniye AFAD 5 araç ve 20 personel, karayolları ekiplerinden 21 araç ve 60 personel, jandarma ekiplerinden 5 araç ve 30 personel, Adana Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 5 araç 30 personel çalışmalara destek verdi.

'BARINMA VE YAKIT İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR'

Sabahın erken saatlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, E-90 oto yolunun Bahçe ilçesi ve Nurdağı arasındaki bölümünün yoğun kar yağışı ile kapanmasından dolayı yolda mahsur kalan vatandaşların kamu misafirhanelerine yerleştirildiğini, yolda olan vatandaşların da yiyecek, içecek, barınma ve yakıt ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti. Vali Yılmaz, D-400 kara yolu ve otoyolda mahsur kalan vatandaşlarımıza tıbbi yardım, kumanya ve battaniye ulaştırmak için AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerinin koordineli bir şekilde aralıksız çalıştığını söyledi.

MAHSUR KALANLAR YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada Bahçe ilçesinde bulunan 2 yurda otoyolda mahsur kalan vatandaşlardan 440 kişinin yerleştirildiği, yaklaşık 800 civarı araç kurtarılarak otoyoldan çıkarıldığı kaydedildi. Otoyolda AFAD tarafından 400 battaniye, Kızılay tarafından 5 araç ve 25 kişiyle 5 bin 500 kişilik kumanya, Bahçe Belediyesi tarafından bin kişilik sıcak çorba dağıtımı yapıldı. Karda mahsur kalan araçlara 5 bin litre mazot, 5 bin litre de benzin dağıtımına devam edildiği belirtildi.