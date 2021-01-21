Kardan kapanan yayla ve köy yolları açıldı - Son Dakika

Kardan kapanan yayla ve köy yolları açıldı

21.01.2021 10:04

Kardan kapanan yayla ve köy yolları açıldı Osmaniye'de etkili olan kar yağışının ardından kapanan yayla ve köy yolları ulaşıma açılırken ekiplerin ulaşamadığı bazı köy yolları ise vatandaşlar tarafından traktörle açıldı.

Kardan kapanan yayla ve köy yolları açıldı

OSMANİYE - Osmaniye'de etkili olan kar yağışının ardından kapanan yayla ve köy yolları ulaşıma açılırken ekiplerin ulaşamadığı bazı köy yolları ise vatandaşlar tarafından traktörle açıldı.

Osmaniye'de etkili olan yağmur yağışı yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Yaklaşık bir haftadır aralıksız devam eden sağanak kent merkezini olumsuz etkilerken Zorkun Yaylası ile Sumbas ilçesine bağlı bazı köy yolları da yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapandı. Zorkun Yaylası'nda başlatılan yol açma çalışmalarında belediye ekipleri uzun uğraşlar sonunda kapanan yolu trafiğe açarken Sumbas ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde de vatandaşlar kendi imkanlarını seferber ederek kapanan yolları traktörle açtı.

Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken sıcaklıkların ise 2 ila 4 derece arasında artacağı bekleniyor.

Kardan kapanan yayla ve köy yolları açıldı
Kardan kapanan yayla ve köy yolları açıldı
Kardan kapanan yayla ve köy yolları açıldı
Kardan kapanan yayla ve köy yolları açıldı

Osmaniye, Sumbas, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kardan kapanan yayla ve köy yolları açıldı - Son Dakika


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