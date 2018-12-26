Son Dakika Haberleri: Kardan Kapanan Yolda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

Kardan Kapanan Yolda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı

31 dakika önce

AMASYA'nın Suluova ilçesi Karaağaç köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 2 araçta mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kardan Kapanan Yolda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı, System.String[]
AMASYA'nın Suluova ilçesi Karaağaç köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 2 araçta mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Suluova ilçesi Karağaçköyü Kapaklı mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 2 araçta 5 kişi mahsur kaldı. Otomobillerde bulunan Ahmet, Hidayet ve Metin Bolat ile Mesut Bilgili ve Osman Göncü, cep telefonu ile jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma ekipleri durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Ekipler, iş makinesi ile açtıkları yolda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı.

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:15 Kaynak: DHA

Amasya, Jandarma, Kar, Suluova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Ortaya Kartpostallık Manzaralar Çıkardı Kırşehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi

İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek Bahçeli, Hulusi Akar'a Arşivinden Çıkardığı Fotoğrafla Destek Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 11:46:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardan Kapanan Yolda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]