Kardan kapanan yolda mahsur kalan işçileri özel idare ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardan kapanan yolda mahsur kalan işçileri özel idare ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kardan kapanan yolda mahsur kalan işçileri özel idare ekipleri kurtardı

6 saat önce

Sivas'ın Kangal ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kapanan yolda mahsur kalan işçiler, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kapanan yolda mahsur kalan işçiler, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Özel İdareden yapılan açıklamaya göre, Höyüklü mevkisindeki televizyon vericilerinin bulunduğu istasyona bakım için giden teknik personelin aracı, bölgede etkili olan kar yağışı dolayısıyla kapanan yolda mahsur kaldı.

İşçilerin Kangal İlçe Özel İdare Müdürlüğünden yardım istemesi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makineleriyle yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yol ulaşıma açılarak işçiler kurtarıldı.

Kardan kapanan yolda mahsur kalan işçileri özel idare ekipleri kurtardı

Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sergen Yalçın'ın, transferdeki anlaşmazlık yüzünden gönderildiği iddia edildi
Çöp kamyonundan çıkan ceset soruşturmasında sır perdesi aralanıyor (2) Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 23:45:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardan kapanan yolda mahsur kalan işçileri özel idare ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]