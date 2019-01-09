Son Dakika Haberleri: Kardan Kapanan Yollar Açılıyor

Kardan Kapanan Yollar Açılıyor

1 saat önce

Samsun Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri kapanan kırsal mahalle yollarını açıyor.

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Samsun Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri kapanan kırsal mahalle yollarını açıyor.

İlçede kar yağışı başlaması ile birlikte, daha önceden belirlenen ekipler ulaşıma kapanan dış mahalle yollarındaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dikencik, Darboğaz, Çamaltı, Asmaçam, Uluağaç, Çalköy ve Ortadurak Mahallelerinin kapanan yolları ekiplerce açılıyor.

Muhtemel bir soruna mahal vermemek için bir an önce kapanan yolların açılması için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşma kapanan dış mahallerimizde ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Mahalle muhtarlarımızla sürekli istişare içerisindeyiz. Daha önce böylesi durumlarda devreye girmesi için hazır ettiğimiz ekiplerimizin çabaları ile tüm kapalı yolar kısa süre içinde açılacak" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:23 Kaynak: İHA

Fen İşleri Müdürlüğü, Bafra, Samsun, Güncel
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