Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor - Son Dakika

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

31.01.2021 17:26

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kapanan köy ve yayla yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışından dolayı kapanan köy ve yayla yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılıyor.

Osmaniye'de bir haftadır etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Düziçi ilçesine bağlı Yeni Farsak köyü ve Hodu Yaylası'nın yolu kapandı. Kapanan yolları açmaya çalışan İl Özel İdare ekiplerinin yoğun çalışması devam ediyor. Yaklaşık 1 metre kalınlığında karın kapattığı yolda ulaşım sağlanamazken, köy ve yaylada yaşayan vatandaşlara ulaşmak isteyen ekipler iki iş makinesiyle yolun açılması için saatlerdir çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği belirtildi.

Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor
Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor
Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor
Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Osmaniye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kardan kapanan yollar ulaşıma açılıyor - Son Dakika


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