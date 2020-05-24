Kardan kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

Erzincan, Bayburt ile Gümüşhane Kelkit'te kar ve tipiden kapanan yayla yollarında mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.



Bayramın birinci günü etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamaların yanı sıra yayla yollarında vatandaşların mahsur kalmasına neden oldu. Erzincan'ın Refahiye ilçesi Karadağ ve Sakaltutan mevkiinde mahsur kalan vatandaşların yardımına Erzincan off-road ekibi ile Vefa Sosyal Destek Grubu yetişti. Off-road araçları ile vatandaşlar mahsur kaldıkları yerden çekilerek kurtarıldı. Kurtarılan bir aracın arkasındaki küçük buzağı da objektiflere yansıdı.



Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Çimenli yaylasında mahsur kalan vatandaşların yardımına ise Erzincan AFAD ekipleri yetişti. Saat 08.00'den beri mahsur kalan vatandaşları mahsur kaldıkları bölgeden alan AFAD ekipleri vatandaşları köylerine bıraktı. Köye getirilen vatandaşlar, kar yağınca yolu kaybettiklerini ve ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyerek, kendilerini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür ettiler.



Bayburt'taki Soğanlı Dağları eteklerinde tipi nedeniyle mahsur kalan 8 kişi de AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kentte ekmek fırını işleten Hamza Aralık ve beraberindeki 7 kişi, bayramı evlerinde geçirmek için Aydıntepe ilçesi Kavlatan köyüne gitmek istedi. Aralık ve beraberindekiler, Soğanlı Dağları eteklerinde aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Yetkililere durumu bildiren ve yardım isteyen grup, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından AFAD ekiplerince kurtarılarak merkeze getirildi.



Bölgede kent merkezlerinde yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar ve tipi mayıs ayının sonlarına doğru kara kışı yaşatıyor. - ERZİNCAN