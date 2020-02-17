Kardan kapanan yolları açma çalışması - Son Dakika
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Kardan kapanan yolları açma çalışması

7 saat önce

Karla mücadele ekiplerinin çığdan kapanan köy yolunu açması Açılan karın içinden geçen araç Aracın üstüne çıkan kişinin kar kalınlığını göstermesi Karla kaplanan evlerden görüntü Karla kaplanan araçlardan görüntü Karda yürüyen vatandaş görüntüsü Karlı yoldan araç geçişlerinden görüntü...

Karla mücadele ekiplerinin çığdan kapanan köy yolunu açması

Açılan karın içinden geçen araç

Aracın üstüne çıkan kişinin kar kalınlığını göstermesi

Karla kaplanan evlerden görüntü

Karla kaplanan araçlardan görüntü

Karda yürüyen vatandaş görüntüsü

Karlı yoldan araç geçişlerinden görüntü

Vatandaşların kar temizleme görüntüsü Doğu Anadolu'da 4 ilde 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

HAKKARİ - Hakkari'de, olumsuz hava şartları nedeniyle 808 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kar ve tipinin 3 gündür aralıklarla etkili olduğu Hakkari'de, 73 köy ve 136 mezra yolu kapandı.

Zorlu arazi şartları ve bazı bölgelerdeki metrelerce kara rağmen çalışma yürüten İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı 209 yolu açmaya çalışıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı kentte, belediye ekipleri de mahalle yolları ve ana caddelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kardan kapanan yolları açma çalışması

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:04 Kaynak: AA
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