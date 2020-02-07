Kardan kapanan yolu açıp yaşlı kadını hastaneye yetiştirdiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kardan kapanan yolu açıp yaşlı kadını hastaneye yetiştirdiler - Son Dakika

Kardan kapanan yolu açıp yaşlı kadını hastaneye yetiştirdiler

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birçok kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kardan kapanan yolu açıp yaşlı kadını hastaneye yetiştirdiler, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birçok kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışırken Çarıktekke Mahallesi'nde rahatsızlanan astım hastası bir kadın, yolun açılmasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kar yağışı nedeniyle kırsal mahalle yolları kapandı. Alaşehir Belediyesine bağlı ekipler yol açma çalışmalarını sürdürürken kırsal Çarıktekke Mahallesi'nde rahatsızlanan 80 yaşındaki Keziban Karakoç yollar kapalı olduğu içim hastaneye gidemedi. Alaşehir Belediyesi yol açma ekipleri mahalle yolunu açmasının ardından 112 acil servis ekipleri de hastayı Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Astım hastası olan yalı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cinsel tacize uğradığını yıllar sonra fark etti! Evlilik hayali kurduğu sevgilisi sapık çıktı
Son dakika: Manisa Akhisar'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Yeşim Salkım, kendisine "Kalitesiz kadın" diyen kişiyi savcılığa şikayet etti 7 aylık hamile olan Alex Morgan, yaptığı antrenmanla sosyal medyayı salladı

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki, Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı.
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 21:22:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kardan kapanan yolu açıp yaşlı kadını hastaneye yetiştirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]