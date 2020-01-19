Son Dakika › 3. Sayfa › Kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi: 1 yaralı
6 saat önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi, kazada operatör sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi, kazada operatör sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyü mevkiinde meydana geldi. Şükrü Dayanan yönetimindeki iş makinesi, kar yağışı nedeniyle kapanan yol açma çalışması yürüttüğü sırada kayarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Dayanan yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak Şişli'de akıl almaz kaza! Metrobüs, motosiklete çarptı, dehşet anları kamerada Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı