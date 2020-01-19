Kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi, kazada operatör sürücüsü yaralandı.

Kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi, kazada operatör sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyü mevkiinde meydana geldi. Şükrü Dayanan yönetimindeki iş makinesi, kar yağışı nedeniyle kapanan yol açma çalışması yürüttüğü sırada kayarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Dayanan yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
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