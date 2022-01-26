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Kardan kayan minibüs fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı - Son Dakika

Kardan kayan minibüs fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı

26.01.2022 12:23
Kardan kayan minibüs fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı

Ordu'nun Kabataş ilçesinde kardan kayan minibüsün fındık bahçesine uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde kardan kayan minibüsün fındık bahçesine uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Sarubaş idaresindeki 34 LDY 109 plakalı minibüs, Yeniceli Mahallesi Karadere mevkisinde yolun kaygan olması nedeniyle bahçeye yuvarlandı. İçerisinde 11 kişinin bulunduğu minibüste 4 kişi yaralanırken, yararılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kabataş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kardan kayan minibüs fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı
Kardan kayan minibüs fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı
Kardan kayan minibüs fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı
Kardan kayan minibüs fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı

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Minibüs, Fındık, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kardan kayan minibüs fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardan kayan minibüs fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı - Son Dakika
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