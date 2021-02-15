Kardan kayan tır makaslama yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Kardan kayan tır makaslama yaptı: 1 yaralı
15.02.2021 22:22
Samsun'da karlı yağışı dolayısıyla kayarak makaslama yapan tırın sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.
Samsun'da karlı yağışı dolayısıyla kayarak makaslama yapan tırın sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 34. kilometresi Tekeli mevkisinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Durmaz (35) idaresindeki 10 ANC 06 plakalı çekici ve buna takılı 10 AAN 649 yarı römork plakalı tır, kar yağışından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kayarak makaslama yaptı. Kazada yaralanan tır sürücüsü İbrahim Durmaz, 112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika Son Dakika: Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendi Bayern Münih'in eski futbolcusu Willy Sagnol Gürcistan Milli Takımı'nın başına geçti Diyarbakır'da genç kadın sokak ortasında sırtından vurularak öldürüldü Ayrılmak için eşyalarını almaya gelen sevgilisini öldüren şahıs, kadının cansız bedenini rehin aldı AstraZeneca ve Oxford tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayı Kocaeli'de küle dönen prefabrik evden 500 bin TL ve binlerce liralık altın çıkarıldı İkranur'un canını alan 14 yaşındaki amcanın ifadesi ortaya çıktı: Ağzını kapattım, nefessiz kalınca öldü Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı