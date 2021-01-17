Kardan kayganlaşan yolda otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı - Son Dakika

Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Erzincan- Sivas kara yolu Gümüşhane yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cuma İnce idaresindeki 25 AAU 993 plakalı otomobil, karla birlikte kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tarlaya uçtu.

ERZİNCAN - Erzincan 'da kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda otomobil tarlaya uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı.

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