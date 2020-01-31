Kardan kopan elektrik tel ev yaktı - Son Dakika
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Kardan kopan elektrik tel ev yaktı

6 saat önce

ORDU'nun Akkuş ilçesinde, biriken kar nedeniyle koptuğu öne sürülen elektrik telinin üzerine düştüğü tek katlı ev, çıkan yangında küle döndü.

Kardan kopan elektrik tel ev yaktı, System.String[]
ORDU'nun Akkuş ilçesinde, biriken kar nedeniyle koptuğu öne sürülen elektrik telinin üzerine düştüğü tek katlı ev, çıkan yangında küle döndü. Ev sahibinin ihmal iddiaları üzerine yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, dün gece ilçeye bağlı Çayıralan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Sami Şensoy'a ait evin üzerinden geçen elektrik teli, kar nedeniyle koptu. Tel, çatısına düştüğü evde yangın çıkmasına neden oldu. Alevler kısa sürede evi sararken, korku ve panik yaşayan Şensoy, can havliyle dışarı kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kar nedeniyle mahalleye güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Evi kullanılamaz hale gelen Sami Şensoy, elektrik telinin daha önce de koptuğunu, dağıtım şirketince onarıldığını ileri sürdü. Şensoy'un ihmal iddiası üzerine yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Ordu
Çayıralan, Akkuş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
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