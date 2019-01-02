Kardan Köpeği Gerçek Sanınca
54 dakika önce
Tokat'ın Artova ilçesinde kardan köpeği gerçek sanan köpek, renkli görüntüler oluşturdu.
Tokat
'ın Artova
ilçesinde kardan köpeği gerçek sanan köpek, renkli görüntüler oluşturdu.
Tokat'ın Artova ilçesinde bir çimento fabrikasının arkasında Mehmet Halil
Tekin isimli bir vatandaş tarafından kardan köpek yapıldı. Bunu gören gerçek bir köpek ise sahibini sürükleyerek kardan köpeğin yanına kadar geldi. Kardan köpeğe havlamaya başlayan ve sahibine zor anlar yaşatan köpeğin bu renkli görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:58 Kaynak: İHA
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