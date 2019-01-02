Son Dakika Haberleri: Kardan Köpeği Gerçek Sanınca

Kardan Köpeği Gerçek Sanınca

54 dakika önce

Tokat'ın Artova ilçesinde kardan köpeği gerçek sanan köpek, renkli görüntüler oluşturdu.

Kardan Köpeği Gerçek Sanınca, System.String[]
Tokat'ın Artova ilçesinde kardan köpeği gerçek sanan köpek, renkli görüntüler oluşturdu.

Tokat'ın Artova ilçesinde bir çimento fabrikasının arkasında Mehmet Halil Tekin isimli bir vatandaş tarafından kardan köpek yapıldı. Bunu gören gerçek bir köpek ise sahibini sürükleyerek kardan köpeğin yanına kadar geldi. Kardan köpeğe havlamaya başlayan ve sahibine zor anlar yaşatan köpeğin bu renkli görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:58 Kaynak: İHA

Artova, Tokat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ardahan Sibirya Gibi: Eksi 27,4 Vatandaş İndirim Beklerken Damacana Suya Bir Kez Daha Zam Yaptılar

Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi Poşet Kanununa Tüketicilerden Tepki: Madem Parayla Alıyoruz, Neden Marketlerin Reklamını Yapıyoruz?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 15:52:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardan Köpeği Gerçek Sanınca
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]