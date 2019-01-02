Son Dakika Haberleri: Kardan Köpeği Gerçek Sanınca...

Kardan Köpeği Gerçek Sanınca...

13 dakika önce

Kardan köpeği gerçek sanınca... Kardan köpeği gerçek sanan köpek renkli görüntüler oluşturdu.

Kardan köpeği gerçek sanınca...
Kardan köpeği gerçek sanan köpek renkli görüntüler oluşturdu.

TOKAT - Tokat'ın Artova ilçesinde kardan köpeği gerçek sanan köpek renkli görüntüler oluşturdu.
Tokat'ın Artova ilçesinde bir çimento fabrikasının arkasında Mehmet Halil Tekin isimli bir vatandaş tarafından kardan köpek yapıldı. Bunu gören gerçek bir köpek ise sahibini sürükleyerek kardan köpeğin yanına kadar geldi. Kardan köpeğe havlamaya başlayan ve sahibine zor anlar yaşatan köpeğin bu renkli görüntüleri ise vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:28 Kaynak: İHA

Artova, Tokat, Genel
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