Kardan Koyun Sürüsü ve Çoban Yaptı
1 saat önce
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde bir heykeltıraş, kardan koyun sürüsü ve çoban yaptı.
Adıyaman
'ın Çelikhan
ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde bir heykeltıraş, kardan koyun sürüsü ve çoban yaptı. Samsun 19 Mayıs
Üniversitesi Gürsel Sanatlar ve Resim Bölümü mezunu Adıyamanlı heykeltıraş Haci Fendoğlu, Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesinde kardan koyun sürüsü ve çoban yaptı. Fendoğlu'nun kardan yaptığı koyun sürüsü ve çoban, görenlerin büyük beğenisini kazandı. Kardan koyun sürüsü ve çobanı gören vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirirken, Fendoğlu geçtiğimiz günlerde de kardan folklor ekibi yapmıştı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:45 Kaynak: İHA
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