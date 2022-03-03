"Kardan Perde Film Festivali" başladı - Son Dakika
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"Kardan Perde Film Festivali" başladı

03.03.2022 23:42

Çıldır Gölü üzerinde, kardan inşa edilen beyaz perde üzerinde film gösterimlerinin yapılacağı Kardan Perde Film Festivali başladı.

Çıldır Gölü üzerinde, kardan inşa edilen beyaz perde üzerinde film gösterimlerinin yapılacağı Kardan Perde Film Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT'nin desteklediği festival, Ardahan Belediyesi, Çıldır Belediyesi ve SERKA Ajans'ın lojistik katkılarıyla sinemaseverlerle buluştu.

Film Yönetmenleri Derneğince organize edilen festivalin açılış filmi "İnat Hikayeleri", hava muhalefeti nedeniyle Çıldır Gölü Konağı'nda gösterildi.

Açılış töreninde konuşan yönetmen Reis Çelik, hava şartları dolayısıyla Tuncel Kurtiz'in başrolünde oynadığı filmin gösterimini kapalı salonda yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Alternatif olarak burada küçük bir provasını yapmış olduk. Yarın hava koşulları elverirse orada (Çıldır Gölü'nde) devam edeceğiz. Ardahan'daki perdemiz hazır. Burada oynayan filmimiz bir sonraki akşam Ardahan'da perdede olacak. Kardan Perde Film Festivali, uluslararası boyutuyla bölgemize, ülkemiz ve dünya sanatına, umalım güzel şeyler kazandırır. Onun keyfini hep birlikte yaşamış oluruz." dedi.

Açılış gösterimine Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ile sinemaseverler katıldı.

Festival etkinlikleri 7 Mart'a kadar devam edecek

Bu yıl ilki düzenlenen festival, Çıldır, Ardahan ve Kars bölgelerinde çekilmiş filmlerden bir seçkiyi izleyiciye sunacak.

Festivalde, Reis Çelik'in "İnat Hikayeleri" filminin yanı sıra Zeki Demirkubuz'un "Kader", Murat Saraçoğlu'nun "Deli Deli Olma", Faruk Hacıhafızoğlu'nun "Kar Korsanları", Atalay Taşdiken'in "Kar Kırmızı", Rıza Sönmez'in " Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var", Mustafa Karadeniz'in "Çınar" ve Ankara Sinema Derneği yönetmenlerinin "Kars Hikayeleri" filmleri gösterilecek.

Bölge halkının katılımını hedefleyen festivalin, geleneksel kültür etkinlikleriyle zenginleştirilmesi planlanıyor. Çıldır ve Ardahan'daki sinema salonlarında gündüz seanslarında belgesel gösterimleri ile söyleşiler yapılacak.

Yönetmen ve oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilecek kar perde gösterimlerinin yanı sıra göl üzerinde kısa yürüyüş maratonu, Şeytan Kalesi yolculuğu ve Aşıklar Gecesi gibi yan etkinlikler de düzenlenerek yöre kültürünün bilinirliğini arttırılarak bölgesel kültür zenginliklerimizin tanıtımına katkı sağlanacak.

Sonraki yıllarda uluslararası katılıma açık ödüllü bir festival olarak düzenlenmesi hedeflenen Kardan Perde Film Festivali 7 Mart'a kadar devam edecek.

Kardan Perde Film Festivali başladı
Kardan Perde Film Festivali başladı
Kardan Perde Film Festivali başladı

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Film Festivali, Çıldır Gölü, Ardahan, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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