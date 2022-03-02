"Kardan Perde Film Festivali" yarın başlayacak - Son Dakika
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"Kardan Perde Film Festivali" yarın başlayacak

02.03.2022 12:45
"Kardan Perde Film Festivali" yarın başlayacak

Film Yönetmenleri Derneğince organize edilen "Kardan Perde Film Festivali" yarın başlayacak.

Film Yönetmenleri Derneğince organize edilen "Kardan Perde Film Festivali" yarın başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Çıldır Gölü üzerinde tamamen kardan inşa edilen beyaz perde üzerinde film gösterimlerinin yapılacağı festival, Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT tarafından destekleniyor.

Ardahan Belediyesi, Çıldır Belediyesi ve SERKA Ajansın lojistik katkılarıyla hayata geçirilecek festivalin açılışı Tuncel Kurtiz'in başrolünde olduğu "İnat Hikayeleri" filmiyle yapılacak.

Bölge halkının katılımının yanında geleneksel kültür etkinlikleriyle zenginleştirilecek festival her akşam bir gala şeklinde devam edecek.

İlki düzenlenecek festivalde Çıldır, Ardahan ve Kars bölgelerinde çekilmiş filmlerden bir seçki seyirciyle buluşacak.

Gelecek yıllarda uluslararası katılımların da olacağı ödüllü bir festival olarak düzenlenmesi hedeflenen Kardan Perde Film Festivali, 7 Mart'a kadar devam edecek.

Festival programı

Çıldır Gölü üzerinde ve Ardahan merkezinde kurulan iki kar perdede dönüşümlü olarak her akşam bir gösterimin yapılacağı festivalde Reis Çelik'in "İnat Hikayeleri", Zeki Demirkubuz'un "Kader", Murat Saraçoğlu'nun "Deli Deli Olma", Faruk Hacıhafızoğlu'nun "Kar Korsanları", Atalay Taşdiken'in "Kar Kırmızı", Rıza Sönmez'in " Orhan Pamuk'a Söylemeyin Kars'ta Çektiğim Filmde Kar Romanı da Var", Mustafa Karadeniz'in "Çınar" ve Ankara Sinema Derneği Yönetmenleri'nin "Kars Hikayeleri" filmleri gösterilecek.

Gündüz seanslarında ise Çıldır ile Ardahan'da kapalı salonlarda belgesel gösterimleri ve söyleşiler yapılacak.

Festival süresince yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek kar perde gösterimlerinin yanı sıra göl üzerinde kısa yürüyüş maratonu, Şeytan Kalesi yolculuğu ile Aşıklar Gecesi gibi yan etkinlikler de düzenlenerek yöre kültürünün bilinirliğini arttırılacak, bölgesel kültür zenginliklerinin tanıtımına katkı sağlanacak.

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Kaynak: AA

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