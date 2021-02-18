Kardan semazen, at ve jokey yaptı - Son Dakika

Kardan semazen, at ve jokey yaptı

18.02.2021 10:07
Kardan semazen, at ve jokey yaptı, System.String[]

Sinop'un Türkeli ilçesinde kar yağışını fırsata çeviren bir esnaf, kardan semazen, at ve jokey yaptı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde kar yağışını fırsata çeviren bir esnaf, kardan semazen, at ve jokey yaptı.

İlçede 15 Şubat'tan itibaren etkili olan kar yağışını fırsata çeviren ilçe esnafı Murat Çelik, arkadaşlarının da yardımıyla her gün farklı figürler ortaya çıkararak, ilk olarak kardan semazen, ikinci gün ise kardan at ve jokey yaptı.

Çelik, "Arkadaşlarla birlikte aklımıza ilk kardan semazen yapmak geldi. Sonrasında kardan at ve jokey yaptık. Yoldan geçen vatandaşların da oldukça dikkatini çekti. Selfie çekilen oldu. Buraya yılda 1-2 kez ancak kar olur. Biz de karın böyle tadını çıkarıyoruz" dedi. - SİNOP

Kardan semazen, at ve jokey yaptı
Kardan semazen, at ve jokey yaptı

Hisarcık, Türkeli, Sinop, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kardan semazen, at ve jokey yaptı - Son Dakika


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