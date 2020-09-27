"Kardan Sohbetler Projesi" kapsamında sporculara destek - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde başarılı kayakçılara ayakkabı hediye edildi.

Uludağ Marka Komitesi (UMAK) tarafından hazırlanan "Kardan Sohbetler Projesi" kapsamında başarılı kuzey disiplini sporcularına spor ayakkabısı verildi.

UMAK Kars Temsilcisi, kayak ve snowboard öğretmeni Önder Ağbaba, AA muhabirine, sporun ve sporcunun herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Ağbaba, sporun her branşının mutlaka değerli olduğunu belirterek, "Sarıkamış'ta ve doğu bölgesinde özellikle kayak sporunun daha iyi yerlere gelebilmesi için genç yeteneklerin maddi, manevi her konuda değerlendirilerek ulusal ve uluslararası müsabakalar için çok iyi yetiştirilmesi lazım. Eğer biz bu sporcularımızı iyi hazırlarsak uluslararası yarışmalarda bayrağımızı sürekli göndere çekeriz. Bu anlamda projede emeği geçen Didem Çelik, Sevin Beceren, Hande Cumbul ve Fidan Kırbaç Özbakır'a sporcularımıza verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.