Kardan tank yapıp savaşa hayır dediler - Son Dakika
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Kardan tank yapıp savaşa hayır dediler

11.03.2022 14:47

Kardan tank yapıp savaşa hayır dedilerİSTANBUL Bayrampaşa'da otomotiv sektöründe çalışan 6 kişi kardan tank yaparak savaşa hayır dedi.

Kardan tank yapıp savaşa hayır dediler

İSTANBUL Bayrampaşa'da otomotiv sektöründe çalışan 6 kişi kardan tank yaparak savaşa hayır dedi. Yapımı 5 saat süren tankı yapan kişilerden Emre Esenlikçi, "Tepkimizi böyle göstermek istedik" dedi.

Bayrampaşa'da araç modifiye işi yapan 6 kişi karın etkisini göstermesiyle fırsatı değerlendirdi. Cadde üzerinde 6 arkadaş, yaklaşık 5 saat süren çalışmanın sonunda kardan tank yaptı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte 6 arkadaş tankın önüne savaşa hayır yazarak, devam eden Rusya- Ukrayna savaşına tepki gösterdi. Kardan tankı gören vatandaş ve çocuklar fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Tankı yapan kişilerden Emre Esenlikçi, mesajı olsun istediklerini ifade ederek, "Daha önceden kardan araba yapmıştık malum şu an savaş var ülkemiz bundan etkileniyor tepkimizi böyle çekmek istedik bizde buradayız. Savaşa hayır savaş olmasın ülkemizde barış olsun hepimiz kardeşiz. İnşallah Ukrayna'daki savaş bir an önce biter herkes rahatlar. Sabah kar etkiliydi erkenden dükkanımızı açtık 5 arkadaşımızla beraber yaptık toplamda 5 saat sürdü güzel oldu" diye konuştu.

Kardan tank yapıp savaşa hayır dediler
Kardan tank yapıp savaşa hayır dediler
Kardan tank yapıp savaşa hayır dediler
Kardan tank yapıp savaşa hayır dediler

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Bayrampaşa, Ukrayna, Rusya, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kardan tank yapıp savaşa hayır dediler - Son Dakika


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