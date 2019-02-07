Son Dakika Haberleri: Kardan Tepeler Yarılarak Yollar Açılıyor

Kardan Tepeler Yarılarak Yollar Açılıyor

1 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 3 kırsal mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar gece gündüz sürüyor.

Kardan Tepeler Yarılarak Yollar Açılıyor, System.String[]
Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 3 kırsal mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar gece gündüz sürüyor. Kardan tepeleri aşan ekipler çalışmalara devam ediyor.

Başkale'de bir hafta önce etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine bağlı bütün kırsal mahalle yolları ulaşıma açılırken, halen ulaşıma kapalı bulunan 3 mahallenin yolu için de ekipler amansız bir çalışma yürütüyor. Kardan tepeleri yararak yolları açan Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekipleri, yer yer 3 metreyi bulan karı temizlemeye devam ediyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:43 Kaynak: İHA

Van, Kar, Başkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beklenen Kar Yağışı Bulgaristan'dan Trakya'ya Giriş Yaptı Son Dakika! Bakan Kurum: Göçük Altından Sesler Alıyoruz

Son Dakika! Bakan Albayrak: Yarın Seracılıkla İlgili Önemli Bir Paketi Açıklayacağız CHP Büyük Tartışma Yaratan Maltepe, Silivri ve Bayraklı Adaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 12:43:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardan Tepeler Yarılarak Yollar Açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]