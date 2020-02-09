Kardan ulaşımın yavaşladığı Bolu Dağı, havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardan ulaşımın yavaşladığı Bolu Dağı, havadan görüntülendi - Son Dakika

Kardan ulaşımın yavaşladığı Bolu Dağı, havadan görüntülendi

6 saat önce

BOLU Dağı'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, bölge drone ile havadan görüntülendi.

Kardan ulaşımın yavaşladığı Bolu Dağı, havadan görüntülendi, System.String[]

BOLU Dağı'nda, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım yavaşlarken, bölge drone ile havadan görüntülendi.

D-100 yolu Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yol, zaman zaman TIR'ların geçişine kapatıldı. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açık tutabilmek için yoğun çaba harcadı. Trafik ekipleri de dondurucu soğukta görev yaparak, sürücüleri yönlendirdi. Çam ağaçlarıyla kaplı, kar yağışıyla beyaza bürünen Bolu Dağı, drone ile havadan görüntülendi. TIR sürücülerinin geçiş için beklediği görüldü.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:08 Kaynak: DHA
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