Kardan ulaşımın yavaşladığı Bolu Dağı, havadan görüntülendi (2) - Son Dakika

İSTANBUL İSTİKAMETİ TIR'LARIN GEÇİŞİNE KAPATILDI

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 Karayolu geçişinde önceki sabah başlayan kar yağışı aralıksız şekilde bugün de devam etti. Yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yollar beyaza büründü. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yoğun kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. D-100 Karayolu'nun İstanbul yönünde, önceki 2 günde olduğu gibi bugün de TIR'ların geçişine izin verilmedi. TIR'lar Elmalık kavşağından Abant gişelerinden TEM Otoyolu'na girmeleri için yönlendirildi. Ancak tankerlerin Bolu Dağı Tüneli'ni kullanması yasak olduğu için, tanker sürücüleri ol kenarlarındaki dinlenme tesislerinde yolun açılmasını bekledi.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde de kar ulaşımı zorlaştırdı. Karayolları ekipleri güzergah üzerinde yoğun şekilde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar nedeniyle yollar beyaz örtüyle kaplanırken, Bolu Dağı'ndaki yeşil alanlarda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.