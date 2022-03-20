KARDAN ÜŞÜYEN KÖPEĞE, POLİSLER SAHİP ÇIKTI - Son Dakika
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KARDAN ÜŞÜYEN KÖPEĞE, POLİSLER SAHİP ÇIKTI

20.03.2022 16:33

AMASYA'da soğuk havada üşüyen köpek, polis uygulama noktasına sığındı.

AMASYA'da soğuk havada üşüyen köpek, polis uygulama noktasına sığındı. Bakım, barınma ve yiyecek ihtiyacı karşılanan köpek, sevimli haliyle polislerin maskotu haline geldi.

Yoğun kar yağışının etkisini arttırdığı kent merkezinde soğuk havada üşüyen köpek, Amasya- Suluova kara yolundaki polis uygulama noktasına sığındı. Ekipler, soğuktan donmak üzere olan köpeğe sahip çıkarak, bakım, barınma ve yiyecek ihtiyacını karşıladı. Uygulama noktasında sıcak yuvaya kavuşan köpek, moskotu haline geldiği polislerin de yanından ayrılmıyor.

'SAHİP ÇIKIP, SICAK ORTAM HAZIRLADIK'

Asayiş Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Aykut Yerevur, "Hava şartlarından dolayı dışarıda yiyecek ve barınma yeri arayan sokak hayvanlarımız var. Bu minik can, bizim uygulama noktamıza sığındı. Üşümüş ve ıslanmış durumdaydı. Biz de polis arkadaşlarla beraber köpeğe sahip çıkıp, mama tedariki sağladık, karnını doyurduk. Ayrıca minik canımıza sıcak bir ortam da hazırladık. O da Allah'ın bir varlığı; bu şekilde o cana sahip çıkmaya çalışıyoruz. O da bizim yanımızdan ayrılmıyor" dedi.

KARDAN ÜŞÜYEN KÖPEĞE, POLİSLER SAHİP ÇIKTI
KARDAN ÜŞÜYEN KÖPEĞE, POLİSLER SAHİP ÇIKTI
KARDAN ÜŞÜYEN KÖPEĞE, POLİSLER SAHİP ÇIKTI

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Suluova, Amasya, Köpek, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARDAN ÜŞÜYEN KÖPEĞE, POLİSLER SAHİP ÇIKTI - Son Dakika


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