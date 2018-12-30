Son Dakika Haberleri: Kardan Van Gölü Canavarı Yaptı

Kardan Van Gölü Canavarı Yaptı

1 saat önce

Kardan Van Gölü Canavarı yaptıVAN - Van'da yoğun kar yağışının ardından hafta sonu tatili ve güneşli havayı fırsat bilen Cezmi Fazla isimli vatandaş, çocuklar için kardan Van Gölü Canavarı yaptı.

Kardan Van Gölü Canavarı yaptı

VAN - Van'da yoğun kar yağışının ardından hafta sonu tatili ve güneşli havayı fırsat bilen Cezmi Fazla isimli vatandaş, çocuklar için kardan Van Gölü Canavarı yaptı.
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesinde yaşayan Cezmi Fazla, hafta boyu etkisini sürdüren kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Komşu çocukları ile kendi çocukları için kardan Van Gölü Canavarı yapan Fazla, böylece efsaneye de dikkat çekti.
İHA muhabirine konuşan Cezmi Fazla, çocukları mutlu etmek için kar yağışını eğlenceye dönüştürdüğünü ifade ederek, "Bu kardan canavar, tamamen çocuklar için bir çalışma oldu. Son zamanlarda kar yağışı nedeniyle çocuklarımız eve hapsoldular. Kendi kaygılarımızdan dolayı eve kapattığımız çocuklarımız, sosyal aktiviteleri yerine getiremiyor. Bizler de bunu aşmak için ve çocuklar dışarıda zaman geçirsinler diye böyle bir çalışma yaptık. Bunu da Van Gölü Canavarı'ndan esinlenerek yaptım. Çocuklar eğlensin diye efsaneden farklı olarak havada, karada, suda ve uzayda yaşayabilen bir şekilde yaptık. Çocuklar çalışmamızı çok beğendi ve mutlu oldular" dedi.
Kar yağışını ve okulların tatil olmasını fırsata dönüştürdüklerini dile getiren Evin Fazla ise, kardan Van Gölü Canavarı yaparak önünde hatıra fotoğrafı çektirdiklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:47 Kaynak: İHA

Kar, Van, Van Gölü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Görevlisi, Yaşlı Hastayı 500 Metre Sırtında Taşıdı Vanlı Baba, Çocuklarıyla 2 Gün Uğraşıp 'Kardan Canavar' Yaptı

Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak? Ağabeyini Boğazından Defalarca Bıçaklayarak Öldürdükten Sonra Tuvalete Gömen Caninin İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 15:27:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardan Van Gölü Canavarı Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]