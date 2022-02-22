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KARDAN YAPTIKLARI MAĞARADA ÇAY İÇİP, ŞARKI SÖYLEDİLER - Son Dakika

KARDAN YAPTIKLARI MAĞARADA ÇAY İÇİP, ŞARKI SÖYLEDİLER

22.02.2022 12:30

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir grup arkadaş, evlerinin önündeki kar yığınlarıyla yapıp, içini mumlarla aydınlattıkları mağarada çay içip şarkılar söyleyerek eğlendi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir grup arkadaş, evlerinin önündeki kar yığınlarıyla yapıp, içini mumlarla aydınlattıkları mağarada çay içip şarkılar söyleyerek eğlendi.

Yüksekova'da geçen hafta etkili olan yağışlarla kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. İlçenin Yeşildere Mahallesi'nde bir grup arkadaş ise karı eğlenceye dönüştürdü. Evlerinin önündeki kar yığınlarıyla küçük bir mağara oluşturan gençler, içini de mumlarla aydınlattı. Burada çay içip şarkı söyleyen gençler, eğlenceli vakit geçirdiklerini ve stres attıklarını söyledi. Bölgede kış aylarının soğuk, uzun ve yağışlı geçtiğini belirten Fatih Işık, Eğlenceli olsun diye böyle bir şey yaptık. Hem çocuklar eğlendi hem de bizler keyifli zaman geçiriyoruz. Arada bir gelip burada çay da içiyoruz dedi.

KARDAN YAPTIKLARI MAĞARADA ÇAY İÇİP, ŞARKI SÖYLEDİLER
KARDAN YAPTIKLARI MAĞARADA ÇAY İÇİP, ŞARKI SÖYLEDİLER
KARDAN YAPTIKLARI MAĞARADA ÇAY İÇİP, ŞARKI SÖYLEDİLER

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Yüksekova, Şarkı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARDAN YAPTIKLARI MAĞARADA ÇAY İÇİP, ŞARKI SÖYLEDİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARDAN YAPTIKLARI MAĞARADA ÇAY İÇİP, ŞARKI SÖYLEDİLER - Son Dakika
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