KARDAN YAPTIKLARI MAĞARADA ÇAY İÇİP, ŞARKI SÖYLEDİLER - Son Dakika

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir grup arkadaş, evlerinin önündeki kar yığınlarıyla yapıp, içini mumlarla aydınlattıkları mağarada çay içip şarkılar söyleyerek eğlendi.

Yüksekova'da geçen hafta etkili olan yağışlarla kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. İlçenin Yeşildere Mahallesi'nde bir grup arkadaş ise karı eğlenceye dönüştürdü. Evlerinin önündeki kar yığınlarıyla küçük bir mağara oluşturan gençler, içini de mumlarla aydınlattı. Burada çay içip şarkı söyleyen gençler, eğlenceli vakit geçirdiklerini ve stres attıklarını söyledi. Bölgede kış aylarının soğuk, uzun ve yağışlı geçtiğini belirten Fatih Işık, Eğlenceli olsun diye böyle bir şey yaptık. Hem çocuklar eğlendi hem de bizler keyifli zaman geçiriyoruz. Arada bir gelip burada çay da içiyoruz dedi.