Son Dakika Haberleri: Kardan Yol Kapanınca Hastanın İmdadına Jandarma Helikopteri Yetişti

Kardan Yol Kapanınca Hastanın İmdadına Jandarma Helikopteri Yetişti

1 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kilimli mezrasının yolu kardan kapanınca kanamalı bir hasta, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı helikopteriyle hastaneye yetiştirildi.

Kardan Yol Kapanınca Hastanın İmdadına Jandarma Helikopteri Yetişti, System.String[]
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kilimli mezrasının yolu kardan kapanınca kanamalı bir hasta, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı helikopteriyle hastaneye yetiştirildi.

Hizan ilçesine bağlı Kilimli mezrasında ikamet eden ve önceki gün kanamalı rahatsızlık geçiren Melike Sıcakter'in düşük yapma riski bulununca yakınları tarafından 112'ye haber verildi. Ancak bölgeye karayolu ile ulaşım sağlanamadığından UMKE ve jandarma ekipleri helikopterle mezraya ulaştı. UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sıcakter, zorlu hava şartlarına rağmen Tatvan Devlet Hastanesine yetiştirildi. Hastaneye yetiştirilen Sıcakter'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:59 Kaynak: İHA

Bitlis, Kilimli, Hizan, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan-Hindistan Kriziyle İlgili Konuştu:Yangına Körükle Gitmenin Faydası Yok Terör Örgütü PYD/PKK ile DEAŞ Arasındaki Kirli Pazarlığın Detayları Ortaya Çıktı

10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı Mansur Yavaş: 6,5 Yıl Muhalefette Çalıştım, Erdoğan'dan Para Aldım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 18:02:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardan Yol Kapanınca Hastanın İmdadına Jandarma Helikopteri Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]