Kardan Yol Kapanınca Hastanın İmdadına Jandarma Helikopteri Yetişti
1 saat önce
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kilimli mezrasının yolu kardan kapanınca kanamalı bir hasta, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı helikopteriyle hastaneye yetiştirildi.
Bitlis
'in Hizan
ilçesine bağlı Kilimli
mezrasının yolu kardan kapanınca kanamalı bir hasta, Bitlis Jandarma
Bölge Komutanlığı helikopteriyle hastaneye yetiştirildi.
Hizan ilçesine bağlı Kilimli mezrasında ikamet eden ve önceki gün kanamalı rahatsızlık geçiren Melike Sıcakter'in düşük yapma riski bulununca yakınları tarafından 112'ye haber verildi. Ancak bölgeye karayolu ile ulaşım sağlanamadığından UMKE ve jandarma ekipleri helikopterle mezraya ulaştı. UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sıcakter, zorlu hava şartlarına rağmen Tatvan
Devlet Hastanesine yetiştirildi. Hastaneye yetiştirilen Sıcakter'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:59 Kaynak: İHA
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