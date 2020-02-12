Kardan yolu kapalı köydeki hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kardan yolu kapalı köydeki hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar - Son Dakika

Kardan yolu kapalı köydeki hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı köydeki hasta, yaklaşık 500 metre sedye ile taşınarak ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Kardan yolu kapalı köydeki hastayı 500 metre sedye ile taşıdılar, System.String[]

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı köydeki hasta, yaklaşık 500 metre sedye ile taşınarak ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Sincik ilçesine bağlı Balkaya köyünde yaşayan Seniha Güneş (45), solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle sağlık ekiplerine haber verdi. Kentte 3 gündür etkili olan kar nedeni ile yolları kapalı olan köydeki hastaya ilk olarak helikopter ambulans ile ulaşılmaya çalışıldı. Ancak helikopterin ineceği bölge olmayınca İl Özel İdaresi ekipleri yaklaşık 6 kilometrelik yolun açılması için çalışma başlattı. Hastayı sedyeye alan sağlık ekipleri karla kaplı yolda yaklaşık 500 metrelik mesafeyi yürüyerek açılan yolda bekleyen ambulansa taşıdı. Ambulansla Sincik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seniha Güneş tedaviye alındı.


Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:37 Kaynak: DHA
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