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KARDAN YOLU KAPALI MEZRADAKİ HASTA BEBEK, PALETLİ AMBULANSLA ALINDI - Son Dakika

KARDAN YOLU KAPALI MEZRADAKİ HASTA BEBEK, PALETLİ AMBULANSLA ALINDI

19.01.2022 17:21

BİNGÖL merkeze bağlı Çukurca köyü Topaklı mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ateşlenen Suriye uyruklu 1,5 yaşında Emel Hasani için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) seferber oldu.

BİNGÖL merkeze bağlı Çukurca köyü Topaklı mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ateşlenen Suriye uyruklu 1,5 yaşında Emel Hasani için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) seferber oldu. Köye paletli ambulansla giden ekipler, Emel bebeği alarak hastaneye götürdü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl Merkez Çukurca köyü Topaklı mezrasının yolu kapandı. Mezrada oturan Suriye uyruklu Haseni ailesinin 1,5 yışandaki bebeği Emel, ateşlenince 112'ye haber verdildi. UMKE ekipleri mezraya ulaşmak için paletli ambulansla yola çıktı. Yaklaşık 1 saatlik zorlu yolcuğun ardından ekipler eve ulaştı, Emel bebeğe ilk müdaheleyi yaptı. Ambulans ve sağlık personeli eşliğinde evinden alınan Emel bebek, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kar yağışı nedeniyle hastaların mağdur olmaması için ekiplerinin gece gündüz çalıştıklarını belirten UMKE görevlisi Hasan Akkuş, 'Gelen ihbarla 2 gündür yüksek ateşi olan Suriyeli Emel bebeği kurtarmak için ekiplerimizi seferber ettik. Paletli ambulansımızla her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Olumsuz hava koşullarına rağmen kapalı köy yollarının olmasına karşı elimizden gelen tüm gayreti sarf ederek hastalarımızı sağlıklarına kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz' dedi.

KARDAN YOLU KAPALI MEZRADAKİ HASTA BEBEK, PALETLİ AMBULANSLA ALINDI
KARDAN YOLU KAPALI MEZRADAKİ HASTA BEBEK, PALETLİ AMBULANSLA ALINDI
KARDAN YOLU KAPALI MEZRADAKİ HASTA BEBEK, PALETLİ AMBULANSLA ALINDI
KARDAN YOLU KAPALI MEZRADAKİ HASTA BEBEK, PALETLİ AMBULANSLA ALINDI
KARDAN YOLU KAPALI MEZRADAKİ HASTA BEBEK, PALETLİ AMBULANSLA ALINDI
KARDAN YOLU KAPALI MEZRADAKİ HASTA BEBEK, PALETLİ AMBULANSLA ALINDI

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Suriye, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARDAN YOLU KAPALI MEZRADAKİ HASTA BEBEK, PALETLİ AMBULANSLA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KARDAN YOLU KAPALI MEZRADAKİ HASTA BEBEK, PALETLİ AMBULANSLA ALINDI - Son Dakika
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