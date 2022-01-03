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Son dakika haberleri | KARDAN YOLU KAPANAN 2 BİN RAKIMLI KÖYDE HELİKOPTERLİ HASTA KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika

Son dakika haberleri | KARDAN YOLU KAPANAN 2 BİN RAKIMLI KÖYDE HELİKOPTERLİ HASTA KURTARMA OPERASYONU

03.01.2022 19:15

Son dakika haberleri... TUNCELİ'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan 2 bin rakımlı köyde oturan kanser hastası Asliye Özer (57) rahatsızlanınca, jandarma ve sağlık ekiplerinin omzunda yaklaşık 300 metre taşındıktan sonra askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

TUNCELİ'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan 2 bin rakımlı köyde oturan kanser hastası Asliye Özer (57) rahatsızlanınca, jandarma ve sağlık ekiplerinin omzunda yaklaşık 300 metre taşındıktan sonra askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan 2 bin rakımlı Kırdım köyünde oturan ve beyin kanseri tedavisi gören Asliye Özer (57) rahatsızlandı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yolun kapalı olması üzerine Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı skorsky tipi helikopterle sağlık görevlileri sevk edildi. Jandarma ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Asliye Özer'i omuzlarına alarak, yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan helikoptere taşıdı. Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asliye Özer'in tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika haberleri | KARDAN YOLU KAPANAN 2 BİN RAKIMLI KÖYDE HELİKOPTERLİ HASTA KURTARMA OPERASYONU
Son dakika haberleri | KARDAN YOLU KAPANAN 2 BİN RAKIMLI KÖYDE HELİKOPTERLİ HASTA KURTARMA OPERASYONU
Son dakika haberleri | KARDAN YOLU KAPANAN 2 BİN RAKIMLI KÖYDE HELİKOPTERLİ HASTA KURTARMA OPERASYONU
Son dakika haberleri | KARDAN YOLU KAPANAN 2 BİN RAKIMLI KÖYDE HELİKOPTERLİ HASTA KURTARMA OPERASYONU

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Jandarma, Tunceli, Kanser, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | KARDAN YOLU KAPANAN 2 BİN RAKIMLI KÖYDE HELİKOPTERLİ HASTA KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | KARDAN YOLU KAPANAN 2 BİN RAKIMLI KÖYDE HELİKOPTERLİ HASTA KURTARMA OPERASYONU - Son Dakika
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