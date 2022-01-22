Siirt'in Şirvan ilçesinde kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.
Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Suluyazı köyünde 40 yaşındaki kalp hastası Aycan Aslanhan'ın solunum sıkıntısı çekmesi üzerine, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İl Özel İdaresi personelinin yolu açmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi yaptı.
Şirvan Devlet Hastanesine kaldırılan Aslanhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kardan yolu kapanan köyde hastalanan kadın için ekipler seferber oldu - Son Dakika