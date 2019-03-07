Kardan Yolu Kapanan Köyde Rahatsızlanan Genç Kız İçin Ekipler Seferber Oldu
1 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Seher Şahin (18), ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından iş makinesiyle evinden alınarak ambulansa ulaştırıldı.
HAKKARİ'nin Yüksekova
ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Seher Şahin (18), ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından iş makinesiyle evinden alınarak ambulansa ulaştırıldı. Genç
kız, Yüksekova Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alındı.
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik
beldesine bağlı Kandilli
mezrasında oturan Seher Şahin, aniden fenalaşınca yakınları durumu 112 Acil Servis
ekiplerine bildirdi. Kar nedeniyle Kandilli mezrasının yolu kapalı olunca, sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ni arayarak yolun açılmasını istedi. Bunun üzerine sağlık ve karla mücadele ekipleri yola çıktı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede ambulans Akkocak köyüne bağlı Yaylacık mezrasına kadar ilerleyebildi. Bunun üzerine yürüme güçlüğü çeken hasta Şahin, köye gelen iş makinesine ile ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan genç kız, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. - Hakkari
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:02 Kaynak: DHA
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