Son Dakika Haberleri: Kardan Yolu Kapanan Köydeki Hasta İçin Yollar İş Makineleriyle Açıldı

Kardan Yolu Kapanan Köydeki Hasta İçin Yollar İş Makineleriyle Açıldı

58 dakika önce

AMASYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Saniye Yersel, iş makinelerinin yolu açmasıyla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kardan Yolu Kapanan Köydeki Hasta İçin Yollar İş Makineleriyle Açıldı, System.String[]
AMASYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Saniye Yersel, iş makinelerinin yolu açmasıyla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

Taşova ilçesinde yolu yoğun kar yağışından kapanan Şeyhli köyünde rahatsızlanan Saniye Yersel için yakınları  Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, iş makineleri ile yolu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Ambulansla köyden alınan Yersel, hastaneye kaldırıldı.

Saniye Yersel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:55 Kaynak: DHA

Amasya, Güncel
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