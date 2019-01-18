Kardan Yolu Kapanan Köydeki Hasta İçin Yollar İş Makineleriyle Açıldı
58 dakika önce
AMASYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Saniye Yersel, iş makinelerinin yolu açmasıyla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
AMASYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Saniye Yersel, iş makinelerinin yolu açmasıyla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Taşova
ilçesinde yolu yoğun kar yağışından kapanan Şeyhli köyünde rahatsızlanan Saniye Yersel için yakınları Amasya
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, iş makineleri ile yolu ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı. Ambulansla köyden alınan Yersel, hastaneye kaldırıldı.
Saniye Yersel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - Amasya
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:55 Kaynak: DHA
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