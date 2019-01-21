Kardan Yolu Kapanan Köydeki Hasta, Paletli Ambulansla Hastaneye Getirildi
7 dakika önce
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde rahatsızlanan Emine Özek (87), karla kaplı yolda tam paletli ambulansla ulaşılarak hastaneye götürüldü.
BİNGÖL'ün Genç
ilçesinde rahatsızlanan Emine Özek (87), karla kaplı yolda tam paletli ambulansla ulaşılarak hastaneye götürüldü.
Genç'e bağlı Yayla Demirlibağ köyünde yaşayan Emine Özek çoklu organ yetmezliği nedeniyle rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE) ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye tam paletli ambulansla 2 saatte ulaştı. Özek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Genç Devlet Hastanesi
'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Özek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:47 Kaynak: DHA
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