Son Dakika Haberleri: Kardan Yolu Kapanan Köydeki Hasta, Paletli Ambulansla Hastaneye Getirildi

Kardan Yolu Kapanan Köydeki Hasta, Paletli Ambulansla Hastaneye Getirildi

7 dakika önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde rahatsızlanan Emine Özek (87), karla kaplı yolda tam paletli ambulansla ulaşılarak hastaneye götürüldü.

Kardan Yolu Kapanan Köydeki Hasta, Paletli Ambulansla Hastaneye Getirildi, System.String[]
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde rahatsızlanan Emine Özek (87), karla kaplı yolda tam paletli ambulansla ulaşılarak hastaneye götürüldü.

Genç'e bağlı Yayla Demirlibağ köyünde yaşayan Emine Özek çoklu organ yetmezliği nedeniyle rahatsızlanınca yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köye tam paletli ambulansla 2 saatte ulaştı. Özek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Genç Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Özek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:47 Kaynak: DHA

Bingöl, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kadın, Kendisini Kurtaran Kişiyi Hırsızlıkla Suçladı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik, Hatay Belediye Başkanı'nın "Suriyeliler Hatay'da Aday Çıkarırsa Seçimi Kazanır" Sözlerine Yanıt Verdi

Kerç Boğazı'nda İçinde Türklerin de Olduğu 2 Gemide Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ölü Var Okul Harçlığını Çıkarmak İçin İşe Giden Kız Çocuğu Minibüsün Altında Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 20:54:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardan Yolu Kapanan Köydeki Hasta, Paletli Ambulansla Hastaneye Getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]