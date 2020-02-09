Kardan yolu kapanan köydeki hastalar için seferber oldular - Son Dakika
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Kardan yolu kapanan köydeki hastalar için seferber oldular

6 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 2 kişi, ekiplerin 5 saat süren çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 2 kişi, ekiplerin 5 saat süren çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine, ilçeye bağlı Cevizlik köyünde Ersin Songur ve Yasin Avcı'nın yüksek ateş şikayetiyle ihbarı geldi.

Bölgede yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerinin köye ulaşmaması üzerine bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren Karayolları 94. Siirt Şube Şefliğinde görevli greyder operatörü Zübeyir Gergef ve diğer ekiplerden yardım talebinde bulunuldu.

Kara yolları ekipleri yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı ve hastalara ilk müdahale burada yapıldı.

Köyden 5 saat süren çalışmanın sonucunda Siirt Devlet Hastanesi'ne getirilen Songur ve Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kardan yolu kapanan köydeki hastalar için seferber oldular

Yasin Avcı, Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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