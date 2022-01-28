KARDAN YOLU KAPANAN KÖYDEKİ YAŞLI HASTA İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı Beykaya köyünde kalp rahatsızlığı yaşayan Mehmet Kılıç (70) için tüm ekipler seferber oldu. Ekiplerin zorlu şartlar altında ulaştığı köyde ilk müdahalesi yapılan Kılıç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erbaa ilçesine bağlı Beykaya köyünde yaşayan ve kronik kalp rahatsızlığı bulunan, Mehmet Kılıç fenalaşınca yakınları, 112 acil ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri Kılıç'a ulaşmak için Beykaya köyüne hareket etti. Köye 20 kilometre mesafede ekipler kar nedeniyle mahsur kaldı. Sağlık ekiplerinin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri, ANDA Arama Kurtarma Gönüllüleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlçe Özel İdare ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu açarak sağlık ekiplerini köye ulaştırdı. Köyde ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Erbaa Devlet hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.