KARDAN YOLU KAPANAN KÖYLERDEKİ HASTALARIN YARDIMINA PALETLİ ARAÇLARLA GİTTİLER - Son Dakika

AĞRI'nın Tutak ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan Çobanoba köyünde şiddetli baş ağrısı ve mide bulantısı şikayeti bulunan Selvi Aytekin (42) ile Dikme köyünde epilepsi hastası Hamza Kaya (11) için sağlık ekipleri seferber oldu. Paletli ambulansla köye ulaşan ekipler her iki hastayı evlerinden alarak Tutak Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İLK MÜDAHALEYİ YAPIP HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Ağrı'nın Tutak ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Çobanbaba köyünde ekmek pişirirken rahatsızlanan ve şiddetli baş ağrısı ile mide bulantısı şikayeti bulunan 5 çocuk annesi Selvi Aytekin ile yine Tutak ilçesine 33 kilometre uzaklıktaki Dikme köyünde fenalaşan epilepsi hastası Hamza Kaya'nın yakınları, hastaları kendi imkanları ile hastaneye götüremeyince 112'yi arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri yolun açık olduğu bölgeye kadar TIR'a yüklenerek götürülen paletli ambulansla köylere giden sağlık ekipleri hastalara ilk müdahaleyi evlerinde yaptıktan sonra onları paletli ambulansla yolun açık olduğu bölgeye kadar götürdü. Burada kendilerini bekleyen ambulansa nakledilen Aytekin ve Kaya, Tutak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye her iki hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HASTA YAKINLARI TEŞEKKÜR ETTİ

Eşinin ekmek pişirirken rahatsızlandığını belirten Coşkun Aytekin, 'Baş ağrısı ve mide bulantısı başladı. Hava şartları kötü olduğu için yollarımız kapalıydı ve hastaneye gidemedik. 112'den yardım istedik. Allah razı olsun gelip hastamızı aldılar. Allah devletimizin eksikliğini vermesin inşallah. Yolumuz kapalı olsa da kısa sürede yardımımıza geleceklerini bildiğimiz için huzurluyuz diye konuştu.

Epilepsi hastası Hamza Kaya'nın babası Necati Kaya ise 'Çocuğum epilepsi hastası. Dün akşamdan beri hastaydı. Kar yağdığı için köy yolu kapalı ve hastaneye getiremedik. Yardım istedik. Çağrı üzerine ekipler geldi. Oğlumu aldılar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlık ekibi bize huzur ve güven veriyor Bizi hiç bir zaman zorda bırakmıyorlar dedi.