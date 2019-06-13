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Kardelen Anaokulunda kermes

3 saat önce

Erzincan Kardelen Anaokulu tarafından "Doğadan Evimize" projesi kapsamında okul aile birliği ve okul yönetimi işbirliğinde kermes düzenlendi.

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Erzincan Kardelen Anaokulu tarafından "Doğadan Evimize" projesi kapsamında okul aile birliği ve okul yönetimi işbirliğinde kermes düzenlendi.

Kermesi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Kermesin amacının öğrencilerimizde yardımlaşma ve dayanışma duygusunu en üst düzeye çıkarmaktır. Ben buradan okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize velilerimize ve öğrencilerimize böyle bir çalışma yaptıkları için teşekkür ederim" dedi.

Düzenlenen kermeste tamamen doğadan kullanılan taşlar, deniz kabukları, kütükler, kozalaklar, geri dönüşüm malzemesi olarak şişeler, kavanozlar ve plastik kaplardan kullanılabilecek ev eşyaları, kapı süsleri, çerçeveler, tablolar, vazolar, mumluklar, peçetelikler ve saksılar, kitap ayraçları, sepetler ve anahtarlıkların yanı sıra, ev yemekleri, tatlılar, pasta, börekler ve içecekler satışa sunuldu.

Okul Müdürü Arzu Meral, öğretmen ve velilerin desteğiyle gerçekleştirilen kermesten elde edilen gelir, okulun ihtiyaçlarında kullanılacak dedi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:32 Kaynak: İHA
Erzincan, Güncel
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