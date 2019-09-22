Son Dakika Haberleri: Kardelen bebek yürüyüşün ilgi odağı oldu
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Kardelen bebek yürüyüşün ilgi odağı oldu

51 dakika önce

- Kardelen bebek yürüyüşün ilgi odağı olduZONGULDAK - Zonguldak'ta Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir ulaşım politikası alanındaki hedeflerine dikkati çekmek amacıyla başlattığı 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

- Kardelen bebek yürüyüşün ilgi odağı oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir ulaşım politikası alanındaki hedeflerine dikkati çekmek amacıyla başlattığı 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi. Yürüyüşe babasının kucağında katılan 4 buçuk aylık Kardelen bebek yürüyüşçülerin ilgi odağı oldu.

Öğretmenler Evi önünden başlayan ve Valilik önünde son bulan yürüyüşe, Vali Erdoğan Bektaş, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşe 4 buçuk aylık kızı ile katılan baba Mithat Işık, kızının bu yaşta alışmasını istediğini ve sağlıklı bir yaşam sporun şart olduğunu söyledi.

Program sonunda konuşan Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, "Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Dünya Hareketlilik Haftası kutlanmakta bu yılda Cumhurbaşkanımızın himayelerinde tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak Hareketlilik Günü kapsamında birlikte yürüyelim programı düzenledik. Yürüyüşümüzü kalabalık bir çoğunlukta sağladık. Yürüyüşün peşine ata barı ve geleneksel oyunlarla ve eğlenceler ile devam ediyoruz" dedi.

Yürüyüş valilik binası önünde oynanan oyunlar sonrası son buldu.

Kardelen bebek yürüyüşün ilgi odağı oldu

Avrupa Birliği, Zonguldak, Avrupa, Eylül, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 05:43 Kaynak: İHA
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