Kardelen'den 24. şube FSM'ye

Bursa'nın ünlü kestane şekeri markası 'Kardelen' 24. şubesini Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında (FSM) hizmete açtı.

İlka Şekerleme tarafından üretilen Kardelen Kestane Şekeri yeni şubeler ile büyümeyi sürdürüyor. İlka Şekerleme, Kardelen Kestane Şekeri'nin yurt içindeki 24. şubesini, Bursa Nilüfer'deki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda (FSM) hizmete açtı. Bursa'ya özgü lezzetlerden biri olan Kestane Şekeri, İlka Şekerleme'nin 3 farklı markayla, 30 dolayında farklı ürünü pazara sunmasıyla dünyanın birçok ülkesinde tercih ediliyor.

İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, FSM Şubesi'nin açılışı sonrasında yaptığı açıklamada, iç pazarda Kardelen ve Yaylacık markaları, dış pazarda da Cardelion markası ile ürettikleri Bursa kestane şekerine olan talebin gün geçtikçe arttığını söyledi. Türkiye'de şubeleri ve bayileri aracılığı ile yüzlerce satış noktasında ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunduklarını ayrıca www.kardelen.com sitesinden de online satış yaptıklarını belirten Akgün, "Şimdi de Nilüfer FSM Bulvarı'nda 24. şubemizi açtık. Böylece müşterilerimize bir adım daha yaklaştık" dedi.

Bursa'nın yerel lezzetini daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini belirten Mümin Akgün, pandeminin yol açtığı olumsuzluklara rağmen yurtiçindeki 24. şubelerini hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çeşitli ebat ve türdeki 35 farklı ambalaj ile müşterilerine; online mağazaları, yurt içi ve dışındaki temsilcilikleri ve satış noktaları ile kendilerine ait mağazaları aracılığı ile ulaştırdıklarını belirten Akgün, yeni bir şube açarak hizmet halkasını biraz daha büyüttüklerini dile getirdi. Tüm dünyada etkili olan pandemiye rağmen, 2020 yılında kestane şekeri ihracatlarını arttırarak kendi kategorilerinde İhracatın Yıldızları ödülü aldıklarını da hatırlatan Mümin Akgün, "Tüm zorluklara rağmen, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Aldığımız ödüller çalışma isteğimizi daha da artırıyor. Bildiğiniz gibi kısa süre önce de İDO'nun Güzelyalı İskelesi'nde 23. Şubemizi açmıştık. Şimdi de FSM'deyiz. İlka Şekerleme olarak tüm olumsuzluklara rağmen daha çok üretmeye ve satış kanallarımızı arttırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kestane Şekeri ürettikleri İlka Şekerleme tesisinde hijyen ve sanitasyona çok önem verdiklerini ve kalitenin birinci öncelikleri olduğunu da söyleyen Mümin Akgün, firmalarındaki çalışanlarının düzenli sağlık kontrollerinden geçirildiğini ve günlük temizlik kayıtları tuttuklarını belirtti. Çeyrek asırdan daha fazla bir süredir Bursa kestane şekeri üretimi yaptıklarını ifade eden Akgün, "Üretimimizin bütün aşamalarında mikrobiyolojik hassasiyeti ön planda tutuyoruz" dedi.

Fabrikanın ilk giriş noktasında dünya standartlarında hijyen bariyeri bulunduğunu söyleyen Mümin Akgün, üretim kısmına girmek için önce el dezenfektasyonu ünitesinden devamında da hijyen paspasından ve turnike sisteminden geçilmesi gerektiğini belirterek, "Fabrika personelimiz de, tesisimizi incelemek için gelen ziyaretçimiz de bu aşamaları geçmeden içeriye adım atamazlar. Kullandığımız temizlik malzemelerimiz dünya standartlarındadır. Hijyen, sanitasyon ve kalite bizim olmazsa olmazımızdır. Firmamızın uluslararası kalite belgeleri var. Mesela sektörde ilk defa ISO 22000 gıda güvenli yönetim sistemine sahip olan bir firmayız. TSE tarafından verilen FSSC 22000 Belgesi'ni sektörümüzde alan ilk firma olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. - BURSA