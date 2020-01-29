Kardelen'den eğitime katkı - Son Dakika
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Kardelen'den eğitime katkı

7 saat önce

Kardelen ve Yaylacık markasıyla iç pazarda, Cardelion markasıyla dış pazarda Bursa'nın yerel lezzetini sofralara ulaştıran İlka Şekerleme, öğrencilere tesislerini ziyarete açarak ve staj imkanı sunarak eğitime katkı sunuyor.

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Kardelen ve Yaylacık markasıyla iç pazarda, Cardelion markasıyla dış pazarda Bursa'nın yerel lezzetini sofralara ulaştıran İlka Şekerleme, öğrencilere tesislerini ziyarete açarak ve staj imkanı sunarak eğitime katkı sunuyor.


Hürriyet Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Bulut, Gıda ve Teknoloji Alanı Şefi Nilüfer Çoksaygılı ve Alan öğretmeni İsmet Kurt, İlka Şekerleme'nin Yaylacık Köyü'ndeki tesislerini ziyaret etti. Ziyarette okulun eski mezunlarından İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ile görüşen okul yöneticileri, öğrencilere sunduğu staj imkanı için teşekkür etti. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olduğunu ve bu sebeple okulla gönül bağı olduğunu belirten Mümin Akgün de her yıl 5 öğrenciye staj yapma fırsatı verdiklerini söyledi. Okul öğrencilerinin eğitimlerine, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade eden Akgün, "Rahmetli babam bu okuldan emekli oldu. Ben de bu okuldan mezun oldum. Mezun olduğum okulumla ilgili güzel hatırılaramı var. Gönül ve sevgi bağımı sürdürerek rahmetli babamın emekli olduğu benim de mezun olduğumuz okulumuza destek olmaktan gurur duyuyorum. Okulun düzenlediği kariyer günlerine katılarak bilgi ve deneyimlerimi de paylaşıyorum. Ayrıca okul öğrencilerimizi yıl içinde belirli periyotlar ile tesislerimizde ağırlayıp iş tecrübelerimizi aktarıyoruz" dedi.


Mümin Akgün firmalarında Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu personel çalıştırdıklarını ve imkanlar dahilinde yeni mezunları kadrolarına katmaya devam edeceklerini kaydetti.


Öte yandan okul yöneticilerinin ziyaretinin ardından Gıda ve Teknoloji alanı 11-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte İlka Şekerleme tesislerine teknik gezi gerçekleştirdi. Öğrenciler, fabrika yetkililerinden kestanenin şekerlemeye dönüşüm hikayesi hakkında bilgi aldılar. - BURSA

Hamidiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:47 Kaynak: İHA
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