Kardelen'den kadınlara jest - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kardelen'den kadınlara jest - Son Dakika Ekonomi

Kardelen'den kadınlara jest

6 saat önce

Damaklarda bıraktığı lezzet ile ikramların vazgeçilmezi haline gelen Kardelen Kestane Şekeri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı.

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Damaklarda bıraktığı lezzet ile ikramların vazgeçilmezi haline gelen Kardelen Kestane Şekeri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. İlka Şekerleme, kestane şekerini üzerinde kadın resminin olduğu özel ambalajıyla satışa sunarak kadınlara jest yaptı.


İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, çalışanlarının büyük kısmı kadınlardan oluşan İlka Şekerleme olarak kadına verdikleri değeri göstermek adına küçük çaplı bir ambalaj konsepti oluşturduklarını söyledi. Üzerinde kadın figürü yer alan özel ambalajlı kestane şekerinin raflarda ve tezgahlarda yerini aldığını dile getiren Mümin Akgün, "Kadınlarımız hayata kattıkları değer açısından her türlü övgüye, saygıya layık varlıklardır. Analarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz, kızlarımız, hepsi bu dünyaya güzellik katıyorlar. Hep yanımızda olan, bizi her koşulda destekleyen kadınlar en büyük ilham kaynağımız. Onlara ne kadar değer versek azdır" dedi.


Mümin Akgün, özel ambalajlı ürün çıkartarak kadınlara jest yapmayı hedeflediklerini belirterek, kadınların gününü kutladı. - BURSA

Dünya Kadınlar Günü, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:12 Kaynak: İHA
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