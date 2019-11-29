Son Dakika Haberleri: Kardelen'den öğretmenlere sürpriz
Son Dakika Güncel Kardelen'den öğretmenlere sürpriz - Son Dakika

Kardelen'den öğretmenlere sürpriz

6 saat önce

Bursa'nın yerel lezzeti kestane şekeri üretiminin önde gelen firması İlka Şekerleme, geleneksel 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde, Yaylacık İlkokulu öğretmenlerini ağırladı.

Kardelen'den öğretmenlere sürpriz, System.String[]

Bursa'nın yerel lezzeti kestane şekeri üretiminin önde gelen firması İlka Şekerleme, geleneksel 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde, Yaylacık İlkokulu öğretmenlerini ağırladı.


Öğretmenleri, her yıl olduğu gibi bu yılda İlka Şekerleme tesisinde firmanın Genel Müdürü Mümin Akgün konuk etti. Milli Eğitim yetkilileri ve öğretmenleri tesislerde ağırlayarak kestane şekeri ikram eden ve öğretmenler gününü kutlayan Mümin Akgün kutsal ve saygın bir mesleği icra eden öğretmenlerin her türlü saygıyı ve takdiri hak ettiğini ifade etti.


Öğretmenlerin, geleceğimizin emanet edildiği öğrencileri yetiştiren isimsiz kahramanlar olduğunu dile getiren Mümin Akgün, yıl da bir kez de olsa öğretmenlerle tesislerinde bir araya gelerek bu anlamlı günü kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.


"Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, yarınlarımızın güvencesi nesillerin yetişmesinde en büyük paya sahip öğretmenlerimizle ne kadar öğünsek azdır" diyen Mümin Akgün,"Onlar, insan yetiştirerek zor bir mesleği yerine getiriyor. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü bir kez daha kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - BURSA

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
Bayrak sevgisi Türkiye'de gündem olan Nadire Nine: Atatürk'ün çocuklarıyız Ödüllü öğretmen, öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi Demet Akalın'dan Down Sendromlu hayranına Murat Boz sürprizi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:02:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kardelen'den öğretmenlere sürpriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]