Kardelen TV yılın yerel televizyonu seçildi - Son Dakika

Kardelen TV yılın yerel televizyonu seçildi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen ve bu sene 5.si düzenlenen ödül töreninde Erzurum'dan yayın yapan Kardelen Televizyonu yılın yerel televizyonu seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen ve bu sene 5.si düzenlenen ödül töreninde Erzurum'dan yayın yapan Kardelen Televizyonu yılın yerel televizyonu seçildi.
Televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.
Kardelen TV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya adına ödülü alan İstanbullu yaptığı açıklamada; "Almış olduğum bu ödülde emeği bulunan tüm çalışanlarımıza programcılarımıza ve en önemlisi bizlere bu ödülü layık gören siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum." dedi. - ERZURUM
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