Kardelen TV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya'nın anne acısı - Son Dakika

Merkezi Erzurum'da bulunan ve uydu üzerinden yayın yapan Kardelen TV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karakaya'nın annesi vefat etti.

Ahmet Karakaya'nın Annesi 84 yaşında ki Sebile Karakaya bir süredir İstanbul'da hastanede tedavi görüyordu.

Sebile Karakaya'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Abdurrahman Gazi Camii'nde kılınacak namaz sonrası İstanbul Sultanbeyli Merkez mezarlığında toprağa verilecek. - ERZURUM